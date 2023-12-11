Сенатор Грэм пригрозил ООН проблемами с США из-за критики Израиля

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм пригрозил Организации Объединенных Наций (ООН) еще большими проблемами с США на фоне критики генсеком ООН действий Израиля по отношению к палестинцам, передает РИА Новости.
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