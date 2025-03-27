«Деколонизация» Шекспира.

Как уравняли великого поэта со скинхедами АВТОР: Святослав Князев Фонд Shakespeare’s Birthplace Trust , в управлении которого находится музей на родине великого поэта в Стратфорде-апон-Эйвон, намеревается «почистить» свои коллекции, чтобы снять с себя подозрения в продвижении идеологии «превосходства белой расы» и прочих «нетолерантных тезисов».