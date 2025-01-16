340 000р. в месяц за работу курьером: Знаете, я, как человек, который всю жизнь честно пахал думал, что такие зарплаты только у топов

Avia.pro - СМИ До 340 тысяч рублей в месяц предлагает курьерам челябинский Самокат. Читаю я новости, и тут глаза выхватывают заголовок, от которого кружится голова: "До 340 тысяч рублей в месяц предлагает курьерам челябинский 'Самокат'!" Знаете, я, как человек, который всю жизнь честно пахал и поднимал страну, думал, что такие зарплаты бывают только у топ-менеджеров, да и то где-нибудь в столице.