МИД Молдовы вручил ноту протеста российскому послу в связи с пролетом над страной ракет и беспилотников

Претензия связана "с несанкционированным пролетом пяти беспилотников и ракет над воздушным пространством Республики Молдова, которые взорвались вблизи населенных пунктов в четырех районах", сообщило ведомство в соцсетях в субботу, 3 октября 2026 года.