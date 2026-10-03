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Журнал «Профиль»

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МИД Молдовы вручил ноту протеста российскому послу в связи с пролетом над страной ракет и беспилотников

Претензия связана "с несанкционированным пролетом пяти беспилотников и ракет над воздушным пространством Республики Молдова, которые взорвались вблизи населенных пунктов в четырех районах", сообщило ведомство в соцсетях в субботу, 3 октября 2026 года.

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