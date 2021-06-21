Социальная медицина

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Народные способы достижения оргазма для женщин

Народные способы достижения оргазма для женщин

Некоторые пары, особенно имеющие солидный стаж супружеской жизни, сталкиваются с проблемой возбуждения и достижения оргазма.

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Евгений Ильичев
Купи ей фоллоимитатор, и не парься.
Kris
Морковка особенно понравилась 😆
Kris
Много лет назад я хотела любимого мужчину, он тоже хотел меня, но он оттолкнул от себя.. Потом опять встретились и опять, оттолкнул.. Меня не возбуждает мазохоческая любовь... Меня не возбуждает, когда от меня бегают как от прокоженной... Может дело не во мне...
Михаил Еграшин
Релакс и возбуждение? В одном флаконе? Афтор - гений!

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