Народные способы достижения оргазма для женщин

Социальная медицинаЗдоровьеНародные способы достижения оргазма для женщинНекоторые пары, особенно имеющие солидный стаж супружеской жизни, сталкиваются с проблемой возбуждения и достижения оргазма.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений ИльичевКупи ей фоллоимитатор, и не парься.KrisМорковка особенно понравилась 😆KrisМного лет назад я хотела любимого мужчину, он тоже хотел меня, но он оттолкнул от себя.. Потом опять встретились и опять, оттолкнул.. Меня не возбуждает мазохоческая любовь... Меня не возбуждает, когда от меня бегают как от прокоженной... Может дело не во мне...Михаил ЕграшинРелакс и возбуждение? В одном флаконе? Афтор - гений!Комментировать
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