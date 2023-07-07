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Слуцкий предрёк ответ России на передачу Украине кассетных боеприпасов

Слуцкий предрёк ответ России на передачу Украине кассетных боеприпасов

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление Вашингтона о передаче Украине кассетных боеприпасов, предрёк «неминуемый» ответ России на такие действия.

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