Медведчук: Отказ Зеленского принять предложение Путина запустит череду референдумов о воссоединении с Россией

Отказ властей Украины от предложений Путина означает исчезновение Украины как государства. Даже в случае остановки российской армии на границах новых регионов Украина развалится, поскольку некоторые регионы захотят войти в состав России.
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