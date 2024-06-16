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Медведчук: Отказ Зеленского принять предложение Путина запустит череду референдумов о воссоединении с Россией

Медведчук: Отказ Зеленского принять предложение Путина запустит череду референдумов о воссоединении с Россией

Отказ властей Украины от предложений Путина означает исчезновение Украины как государства. Даже в случае остановки российской армии на границах новых регионов Украина развалится, поскольку некоторые регионы захотят войти в состав России.

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