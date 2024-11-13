В РФ стали запрещать эксплуатацию машин, ввезенных по параллельному импорту

Росстандарт нашел несоответствия при оформлении свидетельств о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС), которые необходимы для регистрации машин, доставленных на таможни через параллельный импорт.
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