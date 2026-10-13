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Володин призвал комитеты ГД в обязательно порядке анализировать исполнение бюджета

Володин призвал комитеты ГД в обязательно порядке анализировать исполнение бюджета

Профильные комитеты должны в обязательном порядке обсуждать итоги исполнения федерального бюджета, анализировать их и делать выводы, чтобы не допускать недоработок, подчеркнул Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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