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Гилберт Аренас о самом «грязном» игроке: «Джон Стоктон. Я еще думал: «Боже мой, как же я рад, что не играл в 80-е. Это же не баскетбол»

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас назвал самого «грязного» игрока, с которым ему приходилось встречаться в НБА.

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