Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

897 подписчиков

Из Республики Колумбия в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортирован фигурант уголовного дела об убийстве в Ленинградской области

«Сегодня в аэропорту города Боготы сотрудники компетентных органов Республики Колумбия передали российским полицейским Вадима Фролова, находившегося в международном розыске по обвинению в совершении убийства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх