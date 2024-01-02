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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шон Стрикленд: «Охота на голубей с использованием фейерверков. Кажется, я изобрел новый вид спорта»

«Кажется, я только что изобрел новый вид спорта – охота на голубей с использованием фейерверков. Почему его еще нет в программе Олимпийских игр?» – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

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