В Индии эксперт обнаружил мобильное приложение террористов в Google Play

Мобильное приложение, связанное с террористической организацией Джаиш-е-Мухаммад, действующей на территории Джамму и Кашмира, доступно в магазине Google Play, пишет 12 октября обозреватель телеканала India Today Анкит Кумар.
Популярные статьи
- Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома
- Переговоров больше не будет: Медведев написал жёсткую статью про Украину, Зеленского и украинскую власть. Разбор Klymenko Time
- Задорнов был прав, или что показала беседа Путина с американской журналисткой
Свежие комментарии