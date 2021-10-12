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В Индии эксперт обнаружил мобильное приложение террористов в Google Play

В Индии эксперт обнаружил мобильное приложение террористов в Google Play

Мобильное приложение, связанное с террористической организацией Джаиш-е-Мухаммад, действующей на территории Джамму и Кашмира, доступно в магазине Google Play, пишет 12 октября обозреватель телеканала India Today Анкит Кумар.

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