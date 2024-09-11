5 коварных ошибок, которые совершают водители при доливке антифриза в машину

Проверка антифриза, фото: njcar.ru Хотя жидкости в автомобиле обычно обновляют на техобслуживании, между визитами на сервис водитель обязан следить за уровнем моторного масла, тормозной, омывающей и охлаждающей жидкостей.
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