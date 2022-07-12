Кто кого на G20, Запад Россию или Россия Запад

Помните, какую позицию Россия заняла по отношению к G7? Нам этот междусобойчик не интересен. Страны G7 — США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и примкнувший к ним ЕС – не могут говорить и решать за весь мир.