Кто кого на G20, Запад Россию или Россия Запад

Помните, какую позицию Россия заняла по отношению к G7? Нам этот междусобойчик не интересен. Страны G7 — США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и примкнувший к ним ЕС – не могут говорить и решать за весь мир.
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