ОАО ´122 УНРМ´ успешно развивается, обеспечивая стройки страны бесперебойной работой башенных кранов.

Минское ОАО ´122 Управление начальника работ механизации´ вряд ли знакомо большинству читателей. Но в строительной отрасли не только столицы, но и всей страны у предприятия безупречная репутация и стабильная востребованность.
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