Атаку на Орел осуществили британские ракеты Storm Shadow, запущенные с бомбардировщиков Су-24М вместе с десятками БПЛА-камикадзе для перегрузки российских ПВО.
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