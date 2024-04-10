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В Краснодаре СКР раскрыл детали расследования дел с украинским следом

В Краснодаре СКР раскрыл детали расследования дел с украинским следом

Троллейбус довез киллера до СИЗО В Краснодаре СКР раскрыл детали расследования дел с украинским следом Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю обнародовало новые подробности расследования убийства отставного капитана подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, а также покушения на выпускников Армавирского летного училища.

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Комментарии
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Сергей Сидоров
Таких уродов надо на кол пристраивать без вазелина.
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3 час.
Владимир Аверков
а зачем им всем вообще давать ПАСПОРТА???....вид на жительство с жесточайшим контролем...обновлять каждый год....
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44 мин.
Анна Зареченская
Ответ: что азиаты, что хохлы, враги России.
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58 сек.

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