Троллейбус довез киллера до СИЗО В Краснодаре СКР раскрыл детали расследования дел с украинским следом Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю обнародовало новые подробности расследования убийства отставного капитана подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, а также покушения на выпускников Армавирского летного училища.
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