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Сборная Чехии забила 33 гола в 5 матчах на МЧМ-2023. Команда вышла в полуфинал

Сборная Чехии является одной из самых результативных команд МЧМ-2023. Национальная команда, которую тренирует Радим Рулик, обыграла сборную Швейцарии (9:1) в матче 1/4 финала и вышла в полуфинал турнира.

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