Spectator: ВС России перехватили большую часть ракет ATACMS

Впервые использованные украинскими военными американские ракеты дальнего действия Army Tactical Missile System (ATACMS) были неэффективными в отношении Вооруженных сил России, считают в британском издании.
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