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Царьград

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  • Дмитрий Гурин
    Существует закон: Не работает волидатор-вези бесплатно.... А этого чухонца прикрыть по 105 и 125 УК РФ. Посидит поумн...Маршрутчик выгнал...
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Удар Жоги? Отставка Евгения Куйвашева - губернатора Свердловской области. "Вопрос решённый"

Удар Жоги? Отставка Евгения Куйвашева - губернатора Свердловской области. "Вопрос решённый"

Евгений Куйвашев стоит во главе Свердловской области с 2012 года. Однако теперь говорят о неминуемой отставке: "вопрос решённый".

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ч
чак
Жога - 17 октября 2024 года стал членом попечительского совета «Ельцин-центра». Вот и подмяли.
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