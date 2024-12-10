Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +15°, дождь• Севастополь: +15°, дождь• Ялта: +13°, дождь• Алушта: +13°, облачно• Евпатория: +13°, дождь• Саки: +13°, дождь• Бахчисарай: +15°, дождь• Джанкой: +13°, дождь• Судак: +13°, дождь• Феодосия: +14°, ливень• Керч.
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