Судебного пристава расстреляли возле дома в Рязани в его профессиональный праздник

Разыскивают неизвестного, одетого во все черное и передвигающегося на велосипеде В Рязани неизвестные расстреляли начальника отделения по взысканию административных штрафов службы судебных приставов, сообщает Baza.
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