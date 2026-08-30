Мужчина и 16-летний подросток погибли при атаке ВСУ на Белгород

Виталий Королев/ТАСС Мужчина и 16-летний подросток погибли при ракетной атаке ВСУ на Белгород. Об этом 30 августа сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев.
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