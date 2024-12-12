Тамбовские полицейские раскрыли мошенничество с полисом ОСАГО

Уваровский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела о мошенничестве. Следствием установлено, что в мае 2024 года местная жительница обратилась к молодому человеку для оформления полиса ОСАГО на автомобиль.
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