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Тамбовские полицейские раскрыли мошенничество с полисом ОСАГО

Тамбовские полицейские раскрыли мошенничество с полисом ОСАГО

Уваровский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела о мошенничестве. Следствием установлено, что в мае 2024 года местная жительница обратилась к молодому человеку для оформления полиса ОСАГО на автомобиль.

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