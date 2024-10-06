Даже муха не пролетит: ЗРПК «Панцирь-С1» адаптировали к перехвату дронов и низковысотных тактических ракет

1,5K прочтений Вчера Ракеты 57Э6М уничтожат воздушные цели на дальности до 40 км Тульское Конструкторское бюро приборостроения (входит в Ростех) обновило программное обеспечение системы управления огнем зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», предусматривающее адаптацию установки к перехвату низковысотных тактических ракет и БПЛА противника.
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