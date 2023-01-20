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Украина будет лишать госнаград «артистов-предателей»

Украина будет лишать госнаград «артистов-предателей»

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в пятницу, 20 января, заявил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о лишении государственных наград артистов, подозревающихся в измене, – сообщают украинские СМИ.

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