Украина будет лишать госнаград «артистов-предателей»

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в пятницу, 20 января, заявил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о лишении государственных наград артистов, подозревающихся в измене, – сообщают украинские СМИ.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в пятницу, 20 января, заявил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о лишении государственных наград артистов, подозревающихся в измене, – сообщают украинские СМИ.
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