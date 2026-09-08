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SPLETNIK

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"Газпром Арена" начала набор персонала на концерты Канье Уэста

"Газпром Арена" начала набор персонала на концерты Канье Уэста

"Газпром Арена", которая продолжает настаивать, что концерты Канье Уэста на площадке пройти не смогут и "никаких зарубежных исполнителей" нет в расписании на октябрь, начала набор на шоу исполнителя.

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