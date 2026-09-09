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МОСИНФОРМ

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В Хорошево-Мневниках обновили городскую среду и маршруты к районным объектам

В Хорошево-Мневниках обновили городскую среду и маршруты к районным объектам

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили благоустройство участков улицы Демьяна Бедного и улицы Маршала Тухачевского в Северо-Западном административном округе столицы.

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