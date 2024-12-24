Беспилотные грузовики запустят еще по трем трассам

На трассах М-12 «Восток», М-4 «Дон» и А-113 ЦКАД есть технологическая готовность к старту проездов автономных грузовиков – об этом сообщила компания Navio, до декабря текущего года известная как SberAutoTech и являющаяся разработчиком российской платформы для беспилотных автомобилей.