Оверчук рассказал о реакции Байдена на российскую делегацию на саммите АТЭС

Делегацию РФ на саммите АТЭС в Сан-Франциско поприветствовали президент США Джо Байден и его жена Джилл вежливо и в соответствии с протоколом, рассказал глава российской делегации зампред правительства Алексей Оверчук.
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