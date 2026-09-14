Круиз по Карелии обернулся для пенсионерки эвакуацией с Валаама

Санавиация Ленинградской области доставила пенсионерку к врачам во время ее круиза по Карелии. Женщину забрали с острова Валаам.
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