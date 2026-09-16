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Экс-депутат бундестага назвал поводом для дружбы "Ретро-ралли русофилов"

Экс-депутат бундестага назвал поводом для дружбы "Ретро-ралли русофилов"

РЕН ТВ "Ретро-ралли русофилов" в Москве может стать поводом для новых дружеских отношений между участниками из разных стран.

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