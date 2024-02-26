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Добрый Мир

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Британия лишится дешевой российской рыбы. Россия наконец разорвала соглашение от 1956 года дающее право англичанам ловить рыбу в наших водах

Британия лишится дешевой российской рыбы. Россия наконец разорвала соглашение от 1956 года дающее право англичанам ловить рыбу в наших водах

3 дня назад 1,2K прочитали Наконец, свершилось то, что на самом деле должно было произойти еще много лет тому назад.

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