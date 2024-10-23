ФСБ задержала в Омске причастных к сбыту наркотиков сотрудников МВД

Сотрудники ФСБ России задержали в Омске работников управления по контролю за оборотом наркоктиков УМВД региона, причастных к незаконному сбыту запрещенных веществ в крумном размере, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Омской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии