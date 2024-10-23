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ФСБ задержала в Омске причастных к сбыту наркотиков сотрудников МВД

Сотрудники ФСБ России задержали в Омске работников управления по контролю за оборотом наркоктиков УМВД региона, причастных к незаконному сбыту запрещенных веществ в крумном размере, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Омской области.

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Комментарии
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Константин Самарин
Кто-то еще сомневается, что полиция и криминал- это дети одной матери?
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