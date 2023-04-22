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Армия Сербии начала готовиться к учениям НАТО Platinum Wolf и проходит курсы с участием американских инструкторов

Армия Сербии начала готовиться к учениям НАТО Platinum Wolf и проходит курсы с участием американских инструкторов

Сербские Вооруженные силы начали подготовку к учениям Североатлантического альянса Platinum Wolf и проходят курсы с участием инструкторов из Соединенных Штатов.

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