Киев в шоке. Жители Покровска заявили, что ждут российских освободителей

Украинские власти не могут эвакуировать жителей 86-тысячного города Покровск, крупнейшего в Донецкой Народной Республике логистического узла, который находится пока под оккупацией киевского режима и используется для снабжения их вооруженных сил.
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