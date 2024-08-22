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Киев в шоке. Жители Покровска заявили, что ждут российских освободителей

Киев в шоке. Жители Покровска заявили, что ждут российских освободителей

Украинские власти не могут эвакуировать жителей 86-тысячного города Покровск, крупнейшего в Донецкой Народной Республике логистического узла, который находится пока под оккупацией киевского режима и используется для снабжения их вооруженных сил.

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