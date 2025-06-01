РЖД отбросят порожняк дальше от портов. Уголь спасут по-новому. Порт в Пионерском переехал в 2027 год. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было утверждение новых мер государственной поддержки угольной отрасли, сокращение российского контейнерного рынка и невозможность правительства компенсировать РЖД скидки к тарифу на перевозку энергетических грузов.
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