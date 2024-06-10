Исполнителя теракта в «Крокусе» оштрафуют за нарушение ПДД в день задержания

Исполнителя теракта в «Крокусе» Мирзоева ждет штраф за нарушение ПДД Предполагаемого исполнителя теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева ждет штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в день задержания в Брянской области.