В ВОЗ рассказали о защите от новых штаммов гриппа

Иммунитет, приобретенный в результате перенесенной инфекции или вакцинации, дает определенную защиту против новых штаммов гриппа, со ссылкой на технических экспертов ВОЗ 10 октября передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым