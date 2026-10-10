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В ВОЗ рассказали о защите от новых штаммов гриппа

В ВОЗ рассказали о защите от новых штаммов гриппа

Иммунитет, приобретенный в результате перенесенной инфекции или вакцинации, дает определенную защиту против новых штаммов гриппа, со ссылкой на технических экспертов ВОЗ 10 октября передает РИА Новости.

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