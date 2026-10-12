За неделю на Урале родились 344 мальчика и 316 девочек

За прошедшую неделю на Урале родилось 660 детей. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе минздрава Свердловской области, на свет появились 344 мальчика и 316 девочек, в том числе 6 пар близнецов.
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