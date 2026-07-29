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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рубенс о Карпине: «Атмосфера в «Динамо» была скорее напряженной. Когда она легкая и люди уважают друг друга, все получается лучше, но было не так. Я не был согласен со многими требованиями»

Полузащитник « Динамо »  Рубенс Диас сравнил обстановку в клубе при Валерии Карпине и Ролане Гусеве .

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