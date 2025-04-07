Центробанк рассматривает добавление флага России на новые банкноты

В ответе директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Василия Прокофьева на обращение Института социально-экономического анализа и программ развития говорится о возможности размещения российского флага на новых банкнотах.
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