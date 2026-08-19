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Рекордно низкие комиссии Aptos могут ускорить внедрение сети и поддержать рост APT

Рекордно низкие комиссии Aptos могут ускорить внедрение сети и поддержать рост APT

Aptos (APT), блокчейн первого уровня, известный тем, что обеспечивает масштабируемые и недорогие децентрализованные приложения, вызывает все больший интерес, поскольку демонстрирует заметную техническую схему и может похвастаться самыми низкими комиссиями за транзакции, когда-либо зарегистрированными.

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