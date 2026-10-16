Житель дома на улице Чайкиной пожаловался на использование квартир не по назначению, но сотрудники КУМИ сообщили, что не уполномочены решать такие вопросы.
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