NASA планирует продлить соглашение с «Роскосмосом» о совместных полетах на МКС NASA хочет продлить договорённость с «Роскосмосом» о взаимн.
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NASA планирует продлить соглашение с «Роскосмосом» о совместных полетах на МКС NASA хочет продлить договорённость с «Роскосмосом» о взаимн.
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