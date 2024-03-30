В зоне СВО рассказали курсантам ДВОКУ о миссии и задачах командира

В одном из тыловых районов зоны спецоперации военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск «Центр» по видеосвязи пообщались с будущими выпускниками Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии