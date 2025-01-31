Раскрыты личности тех, кого задержали с рязанским журналистом Смирновым по делу о вымогательстве

Это известные рязанские журналисты Алексей Фролов и Наталья Смольянинова.Раскрыты личности тех, кого задержали по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей вместе с главредом издания «Вид сбоку» Константином Смирновым.
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