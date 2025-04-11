Из Заинска в госпитали отправили 29-ю партию гуманитарной помощи

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Кларой Ермолаевой 11 апреля у памятника Воину-освободителю на бульваре Победы в Заинске прошла отправка 29-й по счету гуманитарной помощи военным госпиталям и бойцам передовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии