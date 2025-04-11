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Из Заинска в госпитали отправили 29-ю партию гуманитарной помощи

Из Заинска в госпитали отправили 29-ю партию гуманитарной помощи

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Кларой Ермолаевой 11 апреля у памятника Воину-освободителю на бульваре Победы в Заинске прошла отправка 29-й по счету гуманитарной помощи военным госпиталям и бойцам передовой.

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