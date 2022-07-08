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Смотрю мультик Маша и Медведь и никак не понимаю, как родители могли оставить это животное с медведем

Смотрю мультик Маша и Медведь и никак не понимаю, как родители могли оставить это животное с медведем

С моей точки зрения, в предложении "Хотелось бы понять женщину"слово понять - лишнее. Разговаривают две подруги: - Почему ты до сих пор не выходишь замуж? - А зачем? Я предпочитаю подарить счастье многим мужчинам, чем несчастье одному единственному.

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